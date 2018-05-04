İnce'den Erdoğan'a rest: Daniskasını yaparım!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ilan etti.

Muharrem İnce kürsüye çıktı ve cumhurbaşkanı adayı olarak ilk açıklamasını yaptı.

Muharrem İnce'nin konuşması şöyle:

2 insan 2 parti başkanı beraber yola çıkmışlar beraber parti kurmuşlar. Gelmiş başbakanlığı sana vermiş sonra bir gün Cumhurbaşknı adayı olmak istediğinde Genel Kurmay Başkanı'nı helikopterle indirmişsin. Bu bir lider kardeşim dediği birine sonunda iş kendine geldiğinde yaptığına bak. Diğer tarafta bir başka aday var karşısına çıkmış 2 kene aday olmuş. Eleştirmiş ama sonra demiş ki çocuklarımızın geleceği için ülkenin selameti için aday olmuş olabilir. Şimdi size soruyorum kardeşim dediğin adamı evine heliokopter gönderenden bu millete fayda gelmez. Bize iyi bak kim kendini düşünüyor kim milletini düşünüyor.

"24 HAZİRAN'DA FETRET DEVRİNİ HEP BERABER BİTİRECEĞİZ"

1299 Osmanlı kuruldu. 1413'e kadar bir fetret devri yaşadı Osmanlı. Tıpkı Türkiye bir fetret devri yaşadı. 24 Haziran'da fetret devrini hep beraber bitireceğiz. Tek olan hepimizindir. Bayrak, vatan, Atatürk hepimizindir. Cumhurbaşkanı o da tek AKP'nin cumhurbaşkanı olmaz, Cumhurbaşkanı tektir partisiz olur. Şimdi bana diyor ki senin tecrüben yeter mi devleti yönetmeye. Ben Erdoğan'dan 5 ay kıdemliyim. Askere gitseydik ben cavuş olurdum o onbaşı. Grup başkan vekilliği yapmışım. 16 yıl milletvekilliği yapmışım. Meclis'te sayısız oturuma katılmışım ne tecrübesi. Hatta 2003'te milletvekili oldu olduğu gün parmak izini kullanamadı, Bülent Arınç yardımcı oldu. 1 günlük milletvekilinden başbakan yapacaksınız. 16 yıllık milletvekilinden Cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? Diyorsanız İnce diploman var o yeter diyorsanız. 8. dönemlik transkripitimi süreceğim önünüze. Meydanlarda ekonomi, eğitim, tarım, siyaset konuşacağız diye düşünüyorum. Biz kavga edeceğiz, sana iftira atacağız, seni yıpratacağız, kavga edelim diyorlarsa, daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Siz bunu değil, diğerini yaparsanız, onu da yaparım. 'CHP'ye genel başkan olamadın.' diyorlar, 'Cumhurbaşkanı mı olacaksın?' diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu. Milletvekili olamayan cumhurbaşkanı oluyor da ben niye cumhurbaşkanı olamıyor muşum? "

"TERÖR NEREDEN GELİRSE GELSİN EN KARARLI ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bir elleştiri daha var CHP'ye genel başkan olamadı Cumhurbaşkanı mı olacak. Tayyip Erdoğan Beyoğlu'na belediye başkanı olmadı. Ama cumhurbaşkanı oldu. Milletvekili olamayan Cumhurbaşkanı oluyorda ben niye olamıyormuşum?

İki derdimiz var: Birisi 50+1 yani seçilmiş diğer derdimiz yönetmek. Yüzde yüzü tarafısz yönetmek. İki de iddiam var: Terör nereden gelirse gelsin en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. İki yetimin hakkına göz dikenlere bu ülkeyi soyanlara Allah'ın huzurunda söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğim.

"TÜRKİYE'NİN CHP'YE HİÇ BU KADAR İHTİYACI OLMAMIŞTI"

15 yaşındaydım. Ahmet Arfi'i tanıdığımda benim soldan bakmamı sağlayan insan. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin diyor ya 15 yaşımda o Diyarbakırlı Kürt Ahmet Arif'i okuyan Muharrem İnce 54 yaşında aynı duyguları taşıyorum.

Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm. Sevapları ile günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Hayatıma bu andan itibaren milletini düşünen bir insan olarak devam edecğim.

Kendisine karşı aday olmuş. Onu eleştiren birisini cumhurbaşkanı adayı yapmak herkesin harcı değildir. Genel Başkanımıza saygılarımızı sunuyorum.

"CUMHURİYETİ KURAN PARTİ CUMHURİYETİ KURTARACAKTIR"

Hayatımıza el koyuyorlar torunlarımızın geleceğini de çalıyorlar. İnsanlarımız sessiz kaldı çıkış yolunu gösterme zamanı bizde artık. Cumhuriyeti kuran parti cumhuriyeti kurtaracaktır.

AKP FETÖ ortaklığı demokrasiyi yoldan çıkartmıştır. Anayasa Mahkemesi anayasayı bir yere atmıştır. Genel Kurmay Başkanı -iktadarın maşa olmuş durumdadır.

Akıllı evlatlarımız ülkeyi terk ediyor. Kendi çocukları bedelli yapmış adamlar... Sıvasız evlerden fakir ocaklardan feryatlar yükseliyor. Sözde parti lideri her gün bağırıp çağıyor.

"SINAVDA SORULARI ÇALAN SANDIKTA OYLARI ÇALAR"

Bu ülkenin gençlerine sesleniyorum. Bakın nasıl bir cumhurbaşknı olacağımı anlatayım: Bir, insanı üç kişi kıskanmaz anası babası ve öğretmeni kıskanmaz. Ben de öğretmenim ben sınav kağıtlarını nasıl değerlendirirdim bilir misiniz... Adını kapatırdım ki etkilenmeyeyim adil not verirdim. Peki bunlar naptı tam 14 sene üniversite sorularını çaldırdılar.

Gençler size sesleniyorum sınavda sorularınızı çaldırmayacağım. Sadece bu mu? Sınavda soruları çalan sandıkta oyları çalarlar. Hazır olun her an sizi YSK'nın önüne çağırabilirm. Hazineden de parayı çaldırmayacağız.

"SARAYI BİLİM YUVASI YAPACAĞIM"

Şimdi size bir soru 24 Haziran Cumhurbaşkanıyım. Sizce ben nereye giderim saraya mı giderim çankayaya mı? Peki sarayı ne yaparım öğrencilere vereceğim bilim yuvası yapacağım bilim yuvası. Bir çivi bir dalı kurtatır bir dal atı kurtatır bir at yigidi kurtarız bir yigit memleketi kutarır.

Size bir sözüm daha olsun kamuda yükselme müdür olma daire başkanı olma öyle bir kritere bağlayacağız ki 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız kimsenin mezhebine bakmayacağız kisenin türbanı ile mini eteği ile ilgilenmeyeceğiz. Mesela veterinerden TÜBİTAK başkanı yapmacağız.

"BİZ ARTIK İKTİDAR İSTİYORUZ"

Beni Cumhurbaşkanı olarak yargılamayacak yargıcın orada ne işi var? Adalet yoksa tartışma çok olur. Önce adeleti kuracağız. Yeniden yapılanmayı gerçekleştireceğiz. Yarın 14'de Yalova meydanında ilk mitingimizi yapıp vedalaşacağım Yalavolılarla.

"Seni düşünmek güzel şey. Dünyanın en güzel sesinden şarkı dinlemek gibi. Ama ben artık şarkı dinlemek değil söyklemek isityorum." Biz artık iktidar istiyoruz iktidar!