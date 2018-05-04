4 Mayıs 2018 10:06

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce için ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce için ilk açıklama
CHP'nin TBMM Grubu Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Muharrem İnce, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Karar oy birliği ile alındı.
+ A -

Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili olarak "Tarih yazacak" dedi.

Çok Okunanlar

Siyaset