Kılıçdaroğlu: Güzel günler göreceğiz!

CHP Grubu'nda yapılan gizli oylamada 110 milletvekili oy birliği ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce dedi. Partide "Oy birliği ve grup kararı" ile Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi.

Bugün saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu’nda cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını önceden duyuran CHP, salonda hem Kılıçdaroğlu hem de İnce'yi coşkuyla karşıladı.

Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarak, cumhurbaşkanını duyurmak üzere konuşmasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:

"20 TEMMUZ'DA SİVİL DARBE GERÇEKLEŞTİRDİLER"

25 Haziran'da sadece İzmir'in dağlarında değil bütün Türkiye'nin dağlarında çiçekler açacak. 1920'lerde saraydan aldık yetkiyi halka verdik. Demokrasinin temel taşını halkın boynuna kazıdık. 29 Ekim'de bütün ezilen milletlere örnek olduk. Tek adam iken İsmet İnönü koltuğunu Demokrat Parti'ye verdi. Daha sonra darbelerle karşılaştık. Ağır bedeller ödedik. Gencecik fidan gibi çocuklarımız ağır bedeller ödedi. Şimdi 21.yüzyıldayız. 15 Temmuz hain darbe girişimini fırsat bilip 20 Temmuz'da sivil darbe gerçekleştirdiler. Bugün bir yol ayrımındayız.

"HER PARTİNİN KATILDIĞI SIFIR BARAJINI İSTİYORUZ"

Biz siyasal parilerle ittifak yapmak istiyoruz. Bunun sebebi bir, her partinin katıldığı sıfır barajını istiyoruz. İki seçme hakkının üzerindeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz. Oyları boşa gitmesin. Üç demokrasi kültürünün oluşturmak için istiyoruz. Kavga için değil ülkenin çıkarları için bir araya gelmesi için. Dört kimlik üzerinden siyaset yapılmasını istemiyoruz. Yani kimlik üzerinden inanç üzerinden siyaset yapılmasın.

"YENİ BİR YOL AYRIMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Söyledim yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. 21.yüzyıldayız Türkiye'de 20 Temmuz darbesinden sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Yani yasama yürütme organı bağımsızlığı yoktur.

Hesap verebilirlik yani 80 milyondan alınan vergilerin hesapları iktidar tarafından verilmemektedir. Medya kontrol altındadır. İktidarın maşası olmuş durumdadırlar. Bir kaç medya direnmektedir. Türkiye'nin 5 temel büyük sorunu vardır...

"DEMOKRASİ İPOTEK ALTINDADIR"

Seçmen listeleri hazırlandı. Herkes gitsin kontrol etsin. İkinci görev bu ülkenin vatanseverlerine yaptığım çağrı tatile gidelim yaylara çıkalım lüksüne sahip değildir. Bayram havasında inadına inadına gitmelidir. Ve sorunlarımız: Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. Bİrinci sorun; demokrasi bugün ipotek altındadır. Sarayın vesayetini perçinlemek için eski cumhurbaşkanına gidip baskı kurmaktadır. Hiç kimse demokrasi üzerine baskı kurmaya yeltenmesin.

Kimse orduyu kullanıp demokrasi üzerinde vesait kurmasın. TSK'da böyle adamların yeri yoktur. İkinci temel sorunumuz dış politika. 16 yıl önce herkesle barış içinde yaşarken bugün böyle bir durum yok. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Dördüncü sorun ekonomi çivisi çıktı. Doları kontrol edemiyorlar. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmış durumda. Beşinci eğitim. Anneler babalar hangi eğitim sistemine tabii tutulacak çocukları bilmiyorlar.

"YAKINDA YİNE GÖRKEMLİ BİR BİLDİRİ YAYINLAYACAĞIZ"

"Güzel günler göreceğiz ve motorları maviliklere süreceğiz" ve 25 Haziran'da bunu yapacağız. Yakında yine görkemli bir bildiri yayımlayacağız. İstedikleri kadar bizim bildirileri koplayalasınlar ama kopyacıdan siyasetçi olmaz, olsa olsa sahtekar olur. Elinde meşale ile toplumu aydınlatan bilge bir kişidir öğretmen. Ve bu sorunları çözme konusunda bir öğretmen eski enerjini taşımak istiyorum.

Muharrem İnce, "Hep söylediniz parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz bunu hep söylediniz, ben de bu görüşünüze hep katıldım. 24 Haziran'da Allah'ın izni ile cumhurbaşkanı olacağım. ;Sadece CHP'lilerin değil 80 milyonun herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Onun için 15 yaşında 79 ara seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çıkmış ve 39 yıl CHP'nin rozetini taşımış biri olarak ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım"

Cumhurbaşkanı 80 milyonu kucaklamalı. Ve ant içecek bu kişi Muharrem incedir. Ben ona 80 milyonun Cumhurbaşknı olacağı için Türk bayrağı rozetini takıyorum.