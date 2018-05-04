CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP, cumhurbaşkanı adayını bugün saat 10.00’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek törenle açıklayacak. CHP milletvekilleri Türkiye Barolar Birliği'nin konferans salonunda toplandı. CHP'li vekiller oy birliği ile CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin adını açıklaması bekleniyor.
CHP'Lİ VEKİLLER İNCE İÇİN TOPLANDI
CHP milletvekilleri Türkiye Barolar Birliği'nde topladı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, salondan "Tüm CHP milletvekilleri Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye imza vermek üzere Türkiye Barolar Birliği salonundayız" notuyla fotoğraf paylaştı.