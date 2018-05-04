CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

CHP'de Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığı için grup kararı alındı.

CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi.

Ana muhalefet partisi, adayını bugün saat 10.00'da açıklayacak. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısına, partisinin adayıyla birlikte katılacak olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanya süreci de yine bugün başlıyor. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine gönderilen yazıda, kampanya başlangıç yerinin 1. TBMM binasının önü olduğu belirtildi.