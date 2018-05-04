İnce o anketten mi çıktı?

Konsensus araştırma şirketinin anketi, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Muharrem İnce’nin seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yaklaşık yüzde 45 oy alacağını gösterdi.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Konsensus’un daha aday açıklamadan CHP’de adı cumhurbaşkanlığı için geçen isimler üzerine yaptığı anketi aktardı.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

İLHAN Kesici’nin açıklaması, CHP’nin kimi aday göstereceği sorusuna yanıt verdi:

Muharrem İnce.

CHP’nin “en iyi demagog”u CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı gibi görünüyor ama ben yine de “İnce bir rezerv” koymayı tercih ediyorum.

Dün dündü, bugün bugün.

Siyasette 24 saat uzun süre.

Abdullah Gül, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener gibi isimlerden Muharrem İnce’ye nasıl gelindi?

Bu sorunun yanıtı, Konsensus Araştırma Şirketi’nin kendi finansmanıyla, toplam 1000 kişi ile telefonla görüşerek yaptığı “taze” ankette yatıyor olabilir.

Konsensus, son yaptığı ankette seçmenlere CHP’nin 3 farklı adayının AK Parti Lideri Erdoğan karşısındaki 2. tur şansını sormuş.

Soru şu: Hiçbir aday ilk turda seçilemezse 2. turda şu adaylardan hangisini desteklersiniz?

İlhan Kesici: Yüzde 39.9 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 60.1

İlker Başbuğ: Yüzde 42.3 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.3 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7

Muharrem İnce: 44.9 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.1

Bu anketi görünce, “Acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu ankete göre mi aday belirledi?” sorusunu sormaktan kendimi alamadım.

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı için tıklayın.