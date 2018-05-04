Bilal’in yöneticisi AKP’den aday adayı

Aykut Küçükkaya/ Cumhuriyet- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın Gaziantep İl Başkanlığı’nı yürütürken AKP’li belediyenin özel kalemine memur olarak atanan 27 yaşındaki Mahmut Burak Kızıelma’nın “memurluk mesaisi” 5 ay sürdü. Gaziantep Şahinbey Belediyesi’ndeki görevinden istifa eden Kızılelma AKP’den Gaziantep milletvekili aday adayı oldu.

TÜGVA’nın (Türkiye Gençlik Vakfı) genel başkanlığını Bilal Erdoğan’ın arkadaşlarından İsmail Emanet yapıyor. Bilal Erdoğan da vakfın yüksek istişare heyetinde yer alıyor. Erdoğan ailesinin TÜRGEV’den sonraki gözdesi olan TÜGVA 2015’le birlikte atağa geçti. Kanlı darbe girişimine kalkışan cemaatin etkin alanlarından biri olan Türkçe Olimpiyatları’na karşı ‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’nı düzenlemişti.

5 ay sonra istifa

TÜGVA’yla ilgili tartışma yaratacak bir gelişme 2017 yılının aralık ayı başında Gaziantep’te yaşandı. TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi’nin Şahinbey Belediyesi’ne memur olarak atanması CHP ile AKP arasında krize neden olmuştu. CHP’nin eleştirilerine AKP’li Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Kurumun takdiri. Kanunsuz bir işlem söz konusu değil” açıklamasıyla yanıt vermişti. Ataması tartışma yaratan Kızılelma’nın memurluk hikayesi 5 ay sürdü. Memurluktan istifa eden Kızılelma AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

‘Merve Öğretmen’in ne günahı vardı?’

Kızılelma’nın belediyedeki işine göstermelik olarak geldiğini söyleyen CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan istifayı şu sözlerle değerlendirdi:

“‘Üniversite mezunu dahi olmayan bu kişiyi hangi özelliğe dayanarak memur olarak atadınız? Her talep edeni ve TÜGVA Yüksek İstişare Heyeti’nde veya farklı yerde tanıdığı olan herkesi memur olarak atayacak mısınız?’ diye sorduğum, Şahinbey Belediye Başkanı’nın teveccühü ile devlet memuru yapılan bu kişi şimdi de belediyedeki görevinden istifa etti, AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Daha geçtiğimiz günlerde ataması yapılmayan öğretmen Merve Çavdar intihar etti. Yüz binlerce kişi atama bekliyor. Bu pırıl pırıl gençlerin günahı ne? TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu’nda tanıdıkları olmaması mı? Bu işlere imza atanları vicdanları ile muhasebe yapmaya davet ediyorum. En büyük mahkeme orası çünkü.”