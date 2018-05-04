HDP'den Demirtaş hamlesi

HDP, bugün Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı etkinliklerle Demirtaş’ın adaylığını açıklayacak. Demirtaş’ın kampanya süresince serbest kalması için başvuru yapılacak

Hüseyin Şimşek/ Birgün - HDP, Cumhurbaşkanı adayını bugün ‘resmen’ açıklıyor. Edirne Cezaevi’ndeki eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olarak Diyarbakır ve İstanbul’da aynı anda açıklanacak.

Eş Genel Başkanlardan Sezai Temelli, saat 17.00’de İstanbul Abbasağa Parkı’nda bileşenleri olan sol ve sosyalist partilerin de katılımıyla gerçekleştireceği etkinlikte Demirtaş ismini açıklayacak. Aynı anlarda partinin diğer Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Diyarbakır’da bulunan Demir Otel’de açıklama yapacak. Buldan’ın yanında ittifak görüşmelerinde sona yaklaşılan Kürt partilerinin temsilcilerinin de olabileceği ifade edildi. Demirtaş’ın adaylığı HDP Meclis Grubu alacağı kararın ardından yarın YSK’ya iletilecek.



‘Rengarenk’ logo

Demirtaş’ın adaylığının ilan edilmesiyle birlikte HDP’de 24 Haziran seçimleri için kampanya süreci de resmen başlayacak. Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerde Demirtaş’ın adaylığıyla ilgili logo ve slogan da açıklanacak. Ülkedeki farklı kesimleri sembolize eden renkli bir kampanya logosunun tasarlandığı öğrenildi.

‘Serbest kalsın’ başvurusu

Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin kararı YSK’ya iletmeye hazırlanan parti yönetimi, ek bir başvuru daha yapacak. YSK’dan, cezaevi koşullarında seçim kampanyası yürütmesi mümkün olmadığından Demirtaş’ın kampanya süresince serbest bırakılması istenecek.

Sosyal medya merkezli kampanya

Demirtaş’ın adaylığıyla ilgili sürdürülecek kampanyayla milletvekili genel seçimleri için yapılacak çalışma bir arada yürütülecek. Kampanya süresince birbiriyle çelişmeyen ve birbirini tamamlayan söylemler tercih edilecek. Demirtaş’ın kampanyasında ağırlıklı olarak sosyal paylaşım ağları kullanılacak.