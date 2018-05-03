İsmail Saymaz, "Muharrem İnce yüzde 99 aday olacak. Yüzde 1'lik payı da, Türkiye'nin şartlarına, CHP'nin şartlarına bağlayarak izah edebilirim" diye konuştu.
3 Mayıs 2018 22:00
İsmail Saymaz: CHP'nin adayı yüzde 99...
Gece Görüşü programına konuk olan Hürriyet Gazetesi Muhabiri - Yazar İsmail Saymaz, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalini değerlendirdi.
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