3 Mayıs 2018 22:00

İsmail Saymaz: CHP'nin adayı yüzde 99...

Gece Görüşü programına konuk olan Hürriyet Gazetesi Muhabiri - Yazar İsmail Saymaz, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalini değerlendirdi.
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İsmail Saymaz, "Muharrem İnce yüzde 99 aday olacak. Yüzde 1'lik payı da, Türkiye'nin şartlarına, CHP'nin şartlarına bağlayarak izah edebilirim" diye konuştu.

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