Kılıçdaroğlu'nun nereden aday olacağı belli oldu

GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimleri öncesinde İzmir'de 2. Bölge'de ön seçime girmiş 1. sırada çıkarak İzmir Milletvekili olarak parlamentoya girmişti.
KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DAN ADAY OLACAK
CNN Türk'te Gece Görüşü programında konuşan Gazeteci Gürkan Hacır, 24 Haziran tarihinde yapılacak erken seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çevresini değiştirdiğini İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı olacağını açıkladı.
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İstanbul 2. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
1 KASIM SEÇİMLERİNDE CHP'NİN 2. BÖLGE ADAYLARI ŞUNLARDI:
1) Selina Doğan, 2) Aykut Erdoğdu, 3) Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 4) Dursun Çiçek, 5) Süleyman Sencer Ayata, 6) Gülay Yedekçi, 7) Kadri Enis Berberoğlu, 8) Didem Engin, 9) Mustafa Sarıgül, 10) Yüksel Mansur Kılınç, 11) Melda Onur, 12) Çetin Soysal, 13) Cengiz Alp, 14) Hülya Çiğdem Anad İbrahimhakkıoğlu, 15) Gül Yüksel, 16) Zeynel Öztürk, 17) İnan Güney, 18) Özgür Koçak, 19) Güven Karataş, 20) Mustafa Ozan Şer, 21) Yusuf Ergücen, 22) Kemal Büyükbayrak, 23) Fatma Genç, 24) Fidan Aslan Eroğlu, 25) Kadir Demirgöz, 26) Halit Özyurt