AKP'nin seçim rüşveti paketi hakkında gelişme

Baskın seçim öncesi AKP'nin açıkladığı, emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışı ve vergi affı gibi konuları kapsayan Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 12 milyon emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Başbakan Yıldırım, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ikramiye verileceğini ve imar barışı düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı.

İMAR BARIŞINDA BAZI BÖLGELER MUAF TUTULDU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, "imar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.

İkinci olarak Boğaz ve benzeri lüks semtlerde imar mevzuatına aykırı inşa edilen, başta yalı eklentileri olmak üzere illegal yapılaşmalara ilişkin itirazlar gündeme gelmişti. Boğaz gibi tarihi ve milli değer olan bir bölgenin, seçim öncesi imar barışına dahil edilmesi bilim, yapı ve mühendislik açılarından tartışılmıştı.

AĞBAL'DAN EMEKLİYE İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Ağbal, "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz." dedi.

Binali Yıldırım, "12 milyon emekli aylığı alan vatandaşımız var, bütün devletten maaş alanlar, her yıl Ramazan Bayramı öncesi, Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi bin TL. Bu bir bayram hediyesi olarak düşünülen bir şey." demişti.