HDP'nin seçim sloganı belli oldu

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Edirne Cezaevi'nde tutuklu milletvekili Selahattin Demirtaş için yürüteceği kampanyanın ilk sloganı belli oldu.

Türkçe-Kürtçe hazırlanan afişlerde “Senle değişir” denildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan ilk paylaşımlarda, “24 Haziran’da tercihimiz iyilikten, huzurdan, değişimden yana. Oylar Demirtaş’a!” denildi. Ayrıca, “Kadın düşmanı politikalarla iktidarını sürdüren Tek Adam rejimi #SenleDeğişir”, “Tek adam mı, çok insan mı? #SenleDeğişir her şey!” ifadelerinin yer aldığı afişler hazırlandı.

İsim vermiyoruz, 24 Haziran'da oyunuzu en yakışıklı olana verin ???? #SenleDeğişir pic.twitter.com/9ScMO2Vzby — HDP (@HDPgenelmerkezi) 3 Mayıs 2018

HDP kampanyası sırasında Demirtaş’ın daha önce yaptığı konuşmalardan kısa videolar hazırlayarak sosyal medyadan paylaşacak. İlk paylaşılan video ise Demirtaş’ın 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaptığı bir miting konuşmasından alındı. Video Demirtaş’ın konuşmasında geçen “24 Haziran’da oyunuzu en yakışıklı olana verin” sözleriyle paylaşıldı.