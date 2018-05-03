Enis Berberoğlu serbest kalabilir

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar’ın verdiği bilgiye göre, CHP’nin yeniden aday göstereceğini açıkladığı Berberoğlu, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilirse, 25 Haziran sabahı serbest kalabilir.

Hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası nedeniyle Maltepe Cezaevi'ndeki tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesi durumunda tahliye edileceği bilgisi paylaşıldı.

'BASKIN SEÇİMİN KİME FAYDASI VAR DERSENİZ...'

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık da süreci, köşesine taşıdı. Aşık'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“Baskın seçimin kime ne faydası var, diye sorarsanız... Bazı arkadaşlara elbet faydası var.. Örneğin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu seçimi dört gözle bekliyor olmalı. Enis Berberoğlu’nun acar avukatı Yiğit Acar anlatıyor:

'Mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve dosyası halen Yargıtay’da olan Enis Berberoğlu, seçimde CHP tarafından milletvekili adayı gösterilecek. Milletvekili seçildiğinin ertesi günü de özgürlüğüne kavuşacak. Hatırlanırsa, dokunulmazlıklar bir defalığına kalkmıştı. Berberoğlu seçilince Meclis’teki yerini tekrar alacak. CHP bu konuda garanti verdi."

Berberoğlu, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan hüküm giymişti.