YSK’dan son dakika açıklaması: 7 isimden 4'üne kabul

YSK Başkanı Sadi Güven, "Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün adaylığı kabul edildi" dedi.
TRT Haber’e konuşan Güven, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama başvurularını kabul ettiklerini duyurdu.
YSK Başkanı, "Cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplamak üzere 7 kişi başvurdu. 3 adayın başvurusu belge eksikliği nedeniyle kabul edilmedi" bilgisini verdi.