İşte Kılıçdaroğlu ve CHP'nin adayının yarınki programı

CHP yarın Cumhurbaşkanı adayırı açıklanacak. İlhan Kesici'nin yaptığı açıklama göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olacak. Türkiye'nin gözünün çevrildiği programa ilişkin detaylar belli oldu.