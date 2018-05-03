İşte Kılıçdaroğlu ve CHP'nin adayının yarınki programı

Muharrem İnce'nin afişi ve sloganı ortaya çıktı
GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının (Muharrem İnce) yarınki programı belli oldu:
İŞTE MERAKLA BEKLENEN PROGRAM SAAT SAAT ŞÖYLE:
SAAT 09:30'DA CHP GRUP TOPLANTISI
CHP'de Cumhurbaşkanı adayı açıklanmadan öncesi Kılıçdaroğlu başkanlığında kapalı grup toplantısıyarın Balgat'ta LİTAİ Türkiye Barolar Birliği Konukevi / D Blok Büyük Salon'da yapılacak.
SAAT 10:00'DA ADAY AÇIKLANACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (04 Mayıs 2018 Cuma) saat 10:00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek büyük buluşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayını açıklayacak.
Kesici'nin açıklaması sonrası Muharrem İnce'den ilk yorum
SAAT 12:51'DE HACI BAYRAM CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Hacı Bayram Camii'nde Cuma Namazını kılacak. (Saat 12.51)
SAAT 13:30'DA 1. MECLİS ÖNÜNDEN SEÇİM KAMPANYASINI BAŞLATACAK
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Birinci Meclis'in önünde yapacağı basın toplantısı ile seçim kampanyasını başlatacak. (Saat 13.30)
Kesici'nin açıklaması sonrası Muharrem İnce'den ilk yorum
İLHAN KESİCİ CHP'NİN ADAYINI BÖYLE AÇIKLADI: