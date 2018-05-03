3 Mayıs 2018 17:55

İşte Kılıçdaroğlu ve CHP'nin adayının yarınki programı

İşte Kılıçdaroğlu ve CHP'nin adayının yarınki programı
CHP yarın Cumhurbaşkanı adayırı açıklanacak. İlhan Kesici'nin yaptığı açıklama göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olacak. Türkiye'nin gözünün çevrildiği programa ilişkin detaylar belli oldu.
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Muharrem İnce'nin afişi ve sloganı ortaya çıktıMuharrem İnce'nin afişi ve sloganı ortaya çıktı

GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının (Muharrem İnce) yarınki programı belli oldu:

İŞTE MERAKLA BEKLENEN PROGRAM SAAT SAAT ŞÖYLE:

SAAT 09:30'DA CHP GRUP TOPLANTISI

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı açıklanmadan öncesi Kılıçdaroğlu başkanlığında kapalı grup toplantısıyarın Balgat'ta LİTAİ Türkiye Barolar Birliği Konukevi / D Blok Büyük Salon'da yapılacak.

SAAT 10:00'DA ADAY AÇIKLANACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (04 Mayıs 2018 Cuma) saat 10:00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek büyük buluşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayını açıklayacak.

Kesici'nin açıklaması sonrası Muharrem İnce'den ilk yorumKesici'nin açıklaması sonrası Muharrem İnce'den ilk yorum

SAAT 12:51'DE HACI BAYRAM CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Hacı Bayram Camii'nde Cuma Namazını kılacak. (Saat 12.51)

SAAT 13:30'DA 1. MECLİS ÖNÜNDEN SEÇİM KAMPANYASINI BAŞLATACAK

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Birinci Meclis'in önünde yapacağı basın toplantısı ile seçim kampanyasını başlatacak. (Saat 13.30)

Kesici'nin açıklaması sonrası Muharrem İnce'den ilk yorumKesici'nin açıklaması sonrası Muharrem İnce'den ilk yorum

İLHAN KESİCİ CHP'NİN ADAYINI BÖYLE AÇIKLADI:

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