Muharrem İnce'nin afişi ve sloganı ortaya çıktı

CHP'nin yarın açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bugün sıcak gelişmeler yaşandı.
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı" açıklamasından sonra İnce'nin adının yarın büyük ihtimalle açıklanacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.
Kesici'nin açıklaması sonrası Muharrem İnce'den ilk yorum
Öte yandan CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişlerinin de matbaada hazırlandığı ortaya çıktı.
Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.
İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi beklenen Muharrem İnce’nin matbaada hazırlanan o afişi: