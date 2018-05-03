Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok konuşulacak tezek yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



-MEHMET ŞİMŞEK’E: “SÖZÜNÜ TUTACAKSIN GELİP CHP’YE OY VERECEKSİN”-

Kılıçdaroğlu, hükümetin emekliye bayram ikramiyesi kararını değerlendirirken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Maliye Bakanı olduğu dönemde CHP’nin emekli ikramiyesi vaadi için “Bütün bunları yapsınlar, kaynak göstersinler ben de CHP’ye oy vereceğim” sözlerini anımsattı.

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Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Emekliye ikramiye vereceğiz’, dediğimiz zaman kıyameti koparmışlardı. Şimdi ben, bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu kardeşiniz bunu dillendirmeseydi siz 1000 lira değil 1 lira bile alamazdınız. Peki göreviniz ne emekli kardeşlerim? Göreviniz namuslu insanlara ve namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Ben bunu istiyorum sizden.

Diyor ki, sadaka gibi bin lira verecek, ‘muhalefet gömü mü buldunuz, bu paralar nereden veriyorsunuz’ diye konuşacak. Yok efendim niye böyle konuşalım? Siz malı götürdünüz, artığını veriyorsunuz emekliye. Daha fazlasını vereceksiniz.

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Şimdi ben iki kişiden çıkıp bizden, şahsımdan özür dilemelerini bekliyorum. Birincisi Sayın, Ahmet Davutoğlu, gerçi saray darbesiyle alındı görevden, ‘kaynağı nereden bulacaksın, kimin cebinden veriyorsun o parayı?’ Kaynak var veriliyor, demek ki, ben her kuruşu hesaplamışım. Benden özür dileyeceksiniz. İki, Sayın Mehmet Şimşek, ‘Bunu yapsın CHP’ye oy veririm’ Şimdi senden bekliyorum, Sayın Mehmet Şimşek, önümüzdeki seçimlerde sözünü tutacaksın gelip CHP’ye oy vereceksin. Ben de diyeceğim ki, bravo sözünü tuttu.”

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-“BÜTÜN KUMPASLARI BOZDUK”-

Partililerine seslenen Kılıçdaroğlu, “Bizim bir görevimiz var; demokrasiye kendi iktidarları için kumpas kurmak istediler, sözde baskın seçim yapacaklar, sözde bizi hazırlıksız yakalayacaklar, kimileri cumhurbaşkanı adayı olması diye özel numaralar yaptılar ama iyi ki bu ülkede CHP var. Bütün kumpasları bozduk, bütün ezberleri bozduk” diye konuştu.

-ERDOĞAN’A TEZEK YANITI: “TESTİNİN İÇİNDE NE VARSA AĞZINDAN O DÖKÜLÜR”-

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin kadın kolları kongresinde söylediği “Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Çünkü CHP demek tezek demektir” sözlerine de yanıt verdi. Salondan gelen sesler üzerine “yuh çekmeyin” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Ben bugüne kadar hiçbir kurumu siyasi parti bağlamında söylüyorum, doğrudan eleştirmedim. Ona oy veren kitlelere hep saygı gösterdim. Hangi partiden olursa olsun, herkese saygı duydum. Yeri zamanı geldi o kurumları yönetenleri eleştirdim ama ona oy veren vatandaşları eleştirmedim. Kalkıyorsunuz bir partiyi bulunduğunuz makama yakışmayacak bir dil kullanarak eleştiriyorsunuz. Buna bir atasözüyle cevap vereceğim, diyor ki atalarımız, testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 6. KISMI