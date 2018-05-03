AKP'de büyük kopuş! İşte adaylık başvurusu yapmayan isimler

AKP'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Ali Babacan, Cemil Çiçek, Beşir Atalay, Mehmet Ali Şahin ve Mehmet Müezzinoğlu gibi AKP'nin ağır topları milletvekiliği adaylığı için başvuru yapmadı.



24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AKP'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu.

Abdullah Gül adaylık açıklamasında AKP'yi hedef aldı



İşte AKP'den aday olmayan isimlerin listesi:

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Burhan KAYATÜRK

Ekrem ERDEM

Hüseyin SAMANİ

İsrafil KIŞLA

Hüseyin ŞAHİN

Ahmet DAVUTOĞLU (Devrik Başbakan)

Murat GÖKTÜRK

Fatma Seniha Nükhet HOTAR

Hasan ÖZYER

Cemalettin Kani TORUN

Mehmet Ali PULCU

İbrahim Mustafa TURHAN

Recep KONUK

Coşkun ÇAKIR

Cemil ÇİÇEK

Mehmet Ali ŞAHİN

Ali BABACAN

Beşir ATALAY

Özcan ULUPINAR

Fevzi ŞANVERDİ

Ayhan GİDER

İsmail KAHRAMAN (Meclis Başkanı)