AKP'de büyük kopuş! İşte adaylık başvurusu yapmayan isimler

AKP'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Ali Babacan, Cemil Çiçek, Beşir Atalay, Mehmet Ali Şahin ve Mehmet Müezzinoğlu gibi AKP'nin ağır topları milletvekiliği adaylığı için başvuru yapmadı.
24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AKP'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu.
Abdullah Gül adaylık açıklamasında AKP'yi hedef aldı
İşte AKP'den aday olmayan isimlerin listesi:
Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Burhan KAYATÜRK
Ekrem ERDEM
Hüseyin SAMANİ
İsrafil KIŞLA
Hüseyin ŞAHİN
Ahmet DAVUTOĞLU (Devrik Başbakan)
Murat GÖKTÜRK
Fatma Seniha Nükhet HOTAR
Hasan ÖZYER
Cemalettin Kani TORUN
Mehmet Ali PULCU
İbrahim Mustafa TURHAN
Recep KONUK
Coşkun ÇAKIR
Cemil ÇİÇEK
Mehmet Ali ŞAHİN
Ali BABACAN
Beşir ATALAY
Özcan ULUPINAR
Fevzi ŞANVERDİ
Ayhan GİDER
İsmail KAHRAMAN (Meclis Başkanı)