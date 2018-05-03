Karamollaoğlu, HDP ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'den İsmail Küçükkaya’ya konuk oldu.

İttifakı anlatan Karamollaoğlu HDP’nin neden ittifakta yer almadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Asla bir ayrımcılık söz konusu değil. Fakat bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor tabanın da fikrini almak gerekiyor. Kamuoyu yoklaması yaptık biz. Ama bu Kürt kardeşlerimizin isteklerini de yok saymak değil."

CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında yapılan dörtlü ittifakın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.