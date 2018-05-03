Vatan Partisi'nden Bahçeli'ye 100 bin imza tepkisi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 100 bin imza verecek seçmenlerin incelenmesi hakkındaki açıklamalarına karşı, YSK’nın zan altında kaldığını belirterek; YSK’dan konuyla ilgili derhal açıklama yapması için bir başvuruda bulundu.

Başvuru ardından YSK önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama şöyledir:

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı olacak kişileri zan altında bırakan, imza verecek vatandaşları da üstü kapalı olarak tehdit eden açıklamalarda bulunmuştur.

Sayın Bahçeli, siyasi çöküş içerisindedir ve çırpınmaktadır. Çırpındıkça, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına almaktadır. Artık gülünç duruma düşmektedir.

ORMAN KANUNLARI

Bu seçim ormanda yapılmaktadır. T.C. Kanunlarıyla değil, orman kanunlarıyla seçime gidiyoruz. Uyum kanunları çıkmadan seçim kararı aldılar, sonra imza toplamak için 6 gün süre verdiler, ardından adayların dilekçe toplama hakkını gasp ederek vatandaşa aday göstermek için ilçe seçim kurullarına bizzat başvurma şartı getirdiler, peşinden yurtdışındaki 3 Milyon seçmenin aday gösterme hakkını ortadan kaldırdılar.

Madem seçim ormanda yapılıyor o halde Arslanlar bu seçimi kazanacaktır. Ormanda yalnızca tilkiler yok.

Her tarafı FETÖ’ye bulaşmış, tarlaları FETÖ tarafından sürülen liderler şimdi FETÖ sopasıyla seçmeleri korkutmaya çalışmaktadır.

PERİNÇEK’E İMZA VATANSEVERLİKTİR

Vatan Partisi, FETÖ ve PKK’nın sızamadığı, bu örgütlere karşı dimdik durmuş tek partidir. 100 bin seçmenin imzasıyla Cumhurbaşkanı aday olacak olan Sayın Doğu Perinçek, ömrünü bu terör örgütleriyle mücadeleyle geçirmiştir.

Sayın Perinçek’e ve onu aday göstermek için imza vereceklerin üzerinde FETÖ ve PKK çamuru tutmaz.

Sayın Perinçek’e imza vereceklerin yalnızca ve yalnızca,

Cumhuriyetçiliği, Halkçılığı, Milliyetçiliği, Laikliği, Devletçiliği, ve Devrimciliği tasdik edilmiş olur. Onların göğsüne kocaman bir Atatürkçülük ve vatanseverlik rozeti takılmış olur. İmza verdikten sonra göğsünü gere gere dolaşma onuruna sahip olurlar.

YSK AÇIKLAMA YAPMALI

Buradan YSK’nın sayın başkanına ve üyelerine sesleniyoruz. Bahçeli’nin açıklamaları bağımsız bir kurul ve seçimin eşit, adil ve güvenli ortamda yapılmasının teminatı olan YSK’yı da zan altında bırakmaktadır. YSK’nın 27 Nisan 2018 tarihli 313 no’lu kararında imza veren seçmenlerin isimlerinin adaylarla bile paylaşılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

İmza verenlerin bilgilerinin herhangi bir kurumla paylaşılması Anayasaya ve seçimleri düzenleyen bütün kanunlara da aykırıdır. Oy verme işlemi gizli yapıldığı gibi, imza verme işlemi de gizlidir. Oldu olacak seçimlerde oy kabinlerine de kamera yerleştirsinler. YSK derhal bir açıklama yaparak, imza verenlerin bilgilerinin resmi ya da özel hiçbir kurumla paylaşılmayacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır.

HÜKÜMET GÖREVE

MHP Genel Başkanı’nın açıklamaları, Hükümeti de zan altında bırakmaktadır. Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı derhal açıklama yaparak, seçmenlerin iradelerini sorgulayan uygulamaların kabul edilemez olduğunu kamuoyuna ilan etmelidir. Tayyip Erdoğan yönetiminin iktidarda kalmak için Bahçeli’ye mecbur olduğunu biliyoruz. Ama böylesi sorumsuz ve gideceği yeri düşünmeden yapılan açıklamalara devleti yönetenler sessiz kalamaz.

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

Bahçeli’nin tehditleri, seçmeni korkutmayacak tersine daha da hırslandıracaktır. Seçmen vasfı taşıyan 57 milyon vatandaşımızın tamamını 4-5-6-7-8-9 Mayıs tarihlerinde adres kaydının bulunduğu ilçenin seçim kuruluna giderek Sayın Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermeye çağırıyoruz. Her türlü engelleme çabasına inat hep beraber bunu başaracağız. Bu artık, bir tercihten öte, bir vatan ve vatandaşlık görevi haline gelmiştir. Sayın Bahçeli, ancak dizinin dibindekileri korkutabilir. Millet, Perinçek’in adaylığı için gerekli en az 100 bin imzayı toplayacak ve Bahçeli’ye gereken cevabı verecektir.