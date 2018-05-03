Samsun'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

DHA - Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifasının ardından olağanüstü toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Zihni Şahin’i başkan olarak seçti.

Samsun’da 19 yıldır görev yaptığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan AKP Samsun Milletvekili aday adayı olmak için Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifa etmesinin ardından bugün olağanüstü toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni belediye başkanı için gizli oy ile seçim yaptı.

AKP grubu Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’i aday olarak gösterirken, CHP grubu ise CHP Grup Başkanvekili Mustafa Tüfek’i aday gösterdi. MHP de AKP'nin adayı olan Zihni Şahin’i destekleyeceğini açıkladı. Yapılan gizli oylamada ise 77 meclis üyesinin 69’unun oyunu alan Zihni Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Mustafa Tüfek 7 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında yapılan seçimlerin ardından yeni Başkan Zihni Şahin, Büyükşehir Belediyesi’ne giderek Yusuf Ziya Yılmaz’dan koltuğu devraldı. Belediye binası önünde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanlık koltuğuna oturdu.