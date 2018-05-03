Kılıçdaroğlu: Her vatandaş bu 3 soruyu kendine sorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran erken seçimlerine ilişkin sosyal medyada dolaşan 3 soruyu bütün vatandaşların vicdanına havale etti.



1- Türkiye’de her şey yolunda ise neden seçim yapıyoruz.

2- Eğer işler yolunda değilse neden aynı kişiyi cumhurbaşkanı olarak seçiyoruz.

3- Eğer ülkeyi kurtaracak Erdoğan ise ülkeyi bu hale getiren kim?

Bu üç soruyu lütfen kendi vicdanınıza sorunuz ve sandığa öyle gidiniz”

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KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 6. KISMI