Aşkın Genç CHP’den milletvekili aday adayı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde partilerden aday adayları başvurularını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aşkın Genç, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Milletvekili aday adayı olduğunu söyledi.

Genç CHP İl Binasında yaptığı açıklamada, “Ülkemizin geleceğini hep birlikte oylayacağız. Bir tarafta ‘demokrasi ve özgürlük’ mücadelesi olacak diğer tarafta ise, ‘tek adam rejimi’ olacak.” dedi.

Ülkede 5 temel sorun olduğunu belirten Genç, “Acilen çözülmesi gereken, eğitim, dış politika, toplumsal barış, ekonomi, adalet ve demokrasi sorunu vardır. Bu sorunların hiç biri 16 yıl önce bu kadar büyük değildi. 16 yılda 14 ez değişen bir eğitim politikası olabilir mi? Her gelen bakan yeni bir sistemle geldi ve gitti. Bu ülkede 2 milyon çocuk okula gitmiyor.” ifadelerini kullandı.

16 yıllık Ak Parti İktidarında ülkenin karpuz gibi ortadan ikiye bölündüğünü söyleyen Genç, “ 16 yılda 150 milyar dolar faiz ödedik sadece İngiltere’de ki faiz lobisine. Bu süreçte bilgi ve birikimim ile Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet ve demokrasi mücadelesini birlikte yürütmek için 24 Haziran seçimlerinde içinde doğup büyüdüğüm, her kademesinde görev aldığım, büyük örgütüm, baba yadigarı Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili aday adayı olduğumu bilginize sunmaktan onur duyarım.” şeklinde konuştu.