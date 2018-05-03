Ayrıntılar geliyor...
3 Mayıs 2018 14:24
BBP'nin seçimlere nasıl gireceği belli oldu
Büyük Birlik Partisi seçime AK Parti listelerinden girecek.
Çok Okunanlar
-
BBP'nin seçimlere nasıl gireceği belli oldu
-
İlhan Kesici CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
-
Süleyman Soylu'dan adaylık başvurusu
-
'AKP askeri vesayetin gölgesine sığındı'
-
Erdoğan'ın adaylığı açıklandı
-
Kılıçdaroğlu'ndan Saray talimatlı Gül ziyaretine tepki
-
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert 100 bin imza yanıtı
-
CHP saflarına sürpriz katılım
-
Saadet Partisi İzmir'de hedefini açıkladı
-
Muharrem İnce'den adaylık açıklaması