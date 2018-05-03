3 Mayıs 2018 14:24

BBP'nin seçimlere nasıl gireceği belli oldu

BBP'nin seçimlere nasıl gireceği belli oldu
Büyük Birlik Partisi seçime AK Parti listelerinden girecek.
+ A -

Paylaş

Ayrıntılar geliyor...

Çok Okunanlar

Siyaset