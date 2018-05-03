'AKP askeri vesayetin gölgesine sığındı'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Saray'ın Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'e 'muhtıra verdiği'ni söyledi. CHP'li vekil, "Saray muhtırası, seçimlere gölge düşürmüştür" dedi. Yarkadaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de ''Seçmeni tehdit ediyor" tepkisini gösterdi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen ve gazetecilerin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlayan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarkadaş, basın toplantısı öncesi, medya mensuplarına ölen gazetecilerin anısına karanfil de dağıttı. Dünyanın her yerinde gazetecilerin ağır baskı koşulları altında görev yaptığına işaret eden Yarkadaş, "Filistin'de geçen ay iki gazeteci arkadaşımız İsrail askerlerinin kurşunlarıyla katledildi. Afganistan'da ise canlı bombalar gazetecileri katletti. Gazetecilerin kaderi dünyanın hiçbir yerinde değişmiyor" dedi.

ENİS BERBEROĞLU'NU HATIRLATTI

Türkiye'nin Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü, cezaevindeki 148 gazeteciyle karşıladığını belirten Yarkadaş, "Meslektaşımız ve milletvekilimiz Enis Berberoğlu da suçlandığı bir haberden dolayı, tam 321 gündür haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Anayasa Mahkemesi ise Berberoğlu'nun dava dosyasının kapağını bir türlü açamıyor" dedi.

Berberoğlu'nun yaşadığı durumun, Türkiye'deki gazetecilerin çektiği çilenin sembollerinden biri olduğunu belirten Yarkadaş, "Sadece Berberoğlu değil, onlarca gazeteci, yorum yaptığı, tweet attığı, köşe yazdığı için gözaltına alınıyor, sorgulanıyor ya da tutuklanıyor" diye konuştu.

NİSAN'DAKİ KARA TABLOYU DA AÇIKLADI

Nisan ayına ilişkin Basın Özgürlüğü Raporu'nu da açıklayan Yarkadaş, "Geride kalan ay içinde, 11 gazeteci tutuklandı, 20 matbaa işçisi cezaevine konuldu. 16 gazeteci gözaltına alındı. 26 gazeteciye 120 yıl hapis cezası verildi. 3 gazeteciye dava açıldı, 4 gazeteci ise soruşturmaya uğradı" dedi. Yarkadaş, tüm gazetecilerin seçim öncesi serbest bırakılması gerektiğini de söyledi ve AKP'ye çağrı yaptı.

Habertürk.com. tr Genel Yayın Yönetmeni Barış Erkaya'nın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Saray'ın Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'ü ziyaretini yazdığı için işinden atıldığını belirten Yarkadaş, "Bu örnek bile, basın özgürlüğünün hangi noktada olduğunu gösteriyor" ifadesini kulandı.

"ABDULLAH GÜL'E MUHTIRA VERİLDİ"

Aynı zamanda TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun CHP Sözcüsü de olan Barış Yarkadaş, basın toplantısında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Saray Sözcüsü İbrahim Kalın ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gerçekleştirdiği görüşmeyi TBMM'ye taşıdığını açıkladı.

24 Nisan tarihinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru ve araştırma önergesi verdiğini belirten Yarkadaş, "Abdullah Gül, seçimlere Saadet Partisi'nin adayı olarak girmemesi için uyarılmış ve kendisine Genelkurmay eliyle muhtıra verilmiştir" dedi.

Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'ın askeriyeye ait bir helikopterle Gül'ün konutuna gittiğini belirten Yarkadaş, Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Musa Kart'ın konuya ilişkin çizdiği karikatürü de basınla paylaştı. Yarkadaş, "Görüşmenin üzerinden on gün geçmesine rağmen, konunun muhatapları susuyor ve muhtırayı unutturmaya çalışıyor. Biz, siyaset tarihimize kara bir leke olarak sürülen bu muhtırayı unutturmayacak ve AKP'nin askerin arkasına saklandığını her yerde anlatacağız" dedi.

"AKP DEVLET GÜCÜYLE AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR"

Yapılanın ''24 Nisan - Saray Muhtırası" olarak anılması gerektiğinin de altını çizen Yarkadaş, "28 Şubat sürecini istismar eden ve askeri vesayetten şikayetini dile getiren AKP'nin tutumu, ARTIK askeri vesayetten medet umdukları ve vesayetin arkasına sığındıklarının en açık işaretidir. AKP artık devlet gücüyle ayakta kalmaya çalışan bir partidir. Devletin tüm kurumları, AKP'yi ayakta tutabilmek için seferber edilmiştir. Bu, yaşadıkları kaybetme korkusunun da en açık göstergesidir" diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı ve dolayısıyla TSK'nın günlük siyasetin içine doğrudan itildiğini belirten Yarkadaş, "Hulusi Akar, Gül'ün evine neden gitmiştir? Üç saat beş dakika süren görüşmede ne konuşmuştur, hangi telkinlerde bulunmuştur? Akar, bunların tamamını kamuoyuna anlatmak zorundadır" dedi. Saray Sözcüsü İbrahim Kalın ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de kamuoyuna açıklama yapmak zorunda olduğunu belirten Yarkadaş, "Konu, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın verdiği pişkin cevabın ötesinde bir ciddiyettedir" dedi.

Turan'ın, askeri vesayetin arkasına sığındıklarını adeta itiraf ettiğini belirten Yarkadaş, "Genelkurmay'ın arkasına saklanan AKP, ayakta kalmak için askeri doğrudan devreye sokmuştur. Bu, AKP'nin siyaset tarihimize sürdüğü kara bir lekedir. Bu AKP'nin utancıdır" sözlerini dile getirdi.

"ARTIK SOKAKTA İŞKENCE YAPIYORLAR''

AKP'nin kendisine muhalif olan tüm kesimleri ''devlet gücüyle'' sindirmeye çalıştığını belirten Yarkadaş, "Bu uygulamayı hayatın her alanında görüyoruz. Abdullah Gül'e helikopterli muhtıra verenler, işlerini ve ekmeğini isteyenlere de sokakta işkence yaptırtıyor" dedi. Önceki gün Ankara Yüksel Caddesi'nde 'İşimizi istiyoruz' etkinliğine katıldığı için polis şiddetine maruz kalan 76 yaşındaki Perihan Pulat'ın fotoğrafını basına gösteren Yarkadaş, "Pulat'ın gözünün altındaki morluklar, AKP'nin eseridir; o morluklar AKP'nin insan hakları savunucularına yönelik tutumunun mührüdür" diye konuştu.

"VİCDANINIZ SIZLIYOR MU?"

Emekli Sayıştay Hakimi Perihan Pulat'a yönelik muamelenin açık bir işkence vakası olduğunu belirten Yarkadaş, "İşini ekmeğini istemek, KHK'ya itiraz etmek ağır bir bedel gerektiriyor. İktidarı kaybetme korkusu yaşayan AKP, emrindeki polisleri, kaymakamları, valileri ve emniyet müdürlerini muhalefeti sindirmek için kullanıyor" dedi. Pulat'a işkence yapanların hesap vermesi için mücadele edeceklerini belirten Yarkadaş, AKP yöneticilerine de "Bu tablo karşısında vicdanınız hiç mi sızlamıyor? Ankara'nın Perihan Abla'sına yapılan işkence vicdanlarınızda hiç mi yankı bulmuyor?" tepkisini gösterdi.

BAHÇELİ'YE TEPKİ

Yarkadaş, gazetecilerin sorusu üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bağımsız cumhurbaşkanı adayları için imza verecek seçmenlere yönelik sözlerini de değerlendirdi. Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın gardiyanı Bahçeli, AKP ve MHP'ye alan açabilmek için, muhalifleri tehdit ediyor. Türkiye'nin hür ve adil bir seçime gidebilmesinin önünü kesmek istiyor. Yurttaşlarımız, Bahçeli'nin tehditlerine boyun eğmeyecek, kime imza ve kime oy vermek istiyorsa, bunun gereğini yerine getirecektir. Sadece seçmeni değil aday olmak isteyenleri de tehdit ediyorlar. Bahçeli'nin sözleri, saray muhtırasının devamı niteliğindedir. Hiçkimse Bahçeli'nin tehditlerine boyun eğmeyecek, herkes özgür iradesini ortaya koyarak kimi seçmek istiyorsa onun için imza atacak, oy kullanacaktır. Bahçeli'nin bu tehditleri de seçmen tarafından boşa çıkarılacaktır. Belli ki MHP ve AKP genel merkezlerini büyük telaş ve korku sarmış. Bundan dolayı artık halkı tehdit ediyorlar. Bu sözler halkı, seçmeni, milli iradeyi tehdit etmektedir. Bahçeli, milli iradeyi tehdit eder konuma gelmiştir."