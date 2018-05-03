Süleyman Soylu'dan adaylık başvurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilliği için aday adaylığı sürecinin son gününde AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı oldu. Genel Merkez'den yaptığı başvuru için aday adayı olan Bakan Soylu ile birlikte AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı sayısı 59 olarak gerçekleşti.