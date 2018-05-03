3 Mayıs 2018 13:55

Süleyman Soylu'dan adaylık başvurusu

Süleyman Soylu'dan adaylık başvurusu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'dan AK Parti milletvekili aday adayı oldu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilliği için aday adaylığı sürecinin son gününde AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı oldu. Genel Merkez'den yaptığı başvuru için aday adayı olan Bakan Soylu ile birlikte AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı sayısı 59 olarak gerçekleşti.

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