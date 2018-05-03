Kılıçdaroğlu'ndan Saray talimatlı Gül ziyaretine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Saray Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Saray talimatlı Abdullah Gül ziyareti hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert 100 bin imza yanıtı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamarından satır başları:



Abdullah Gül'e Erbakan'ın anmasına katılmayın diyorlar. Cumhurbaşkanı aday olmayın diyorlar. Bu konuda ne Abdullah Gül ne Saray ne de Genelkurmay'dan açıklama gelmedi. Bu bir askeri vesayet girişimidir.



Abdullah Gül'e 57 yıl önceki tehditler yapıldı mı?



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