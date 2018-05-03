Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül de tehdit edildi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Saray Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Saray talimatlı Abdullah Gül ziyareti hakkında konuştu.

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Bu görüşmenin kamuoyundan gizlendiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Sivil kıyafetle gittiler. Yansıyan bilgilere göre, Erbakan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni var, o anma törenine ‘katılmayınız’ diyorlar. İki, ‘cumhurbaşkanı adayı olmayın’ diyorlar. Demokrasi üzerinde vesayet varsa o ülkede demokrasi yoktur ve yara almıştır” dedi.

-“BU BİR ASKERİ VESAYET GİRİŞİMİ”-

28 Şubat sürecini anımsatan Kılıçdaroğlu, “28 Şubat’ı hepimiz biliyoruz, siyasete yapılan baskıları çok iyi biliyoruz ama bu konuda ne Genelkurmay ne saray ne de Sayın Abdullah Gül’den bir açıklama gelmedi. ‘Efendim Suriye konusunu görüştüler’, niye şimdi Suriye konusunu görüşüyorsunuz? Sayın İbrahim Kalın’ın Suriye konusuyla ne ilgisi var? 10. Cumhurbaşkanına da gidin, bilgi verin o zaman, niye ona gitmediniz? Bu bir askeri vesayet girişimidir. Diğer vesayetlerden farkı şudur, askerler kullanılarak sarayın vesayeti demokrasinin üzerine dikilmek istenmektedir” diye konuştu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de çağrı yapan Kılıçdaroğlu “Sayın Abdullah Gül’den de çok açık ve net açıklama bekliyoruz” dedi.

-“GÖĞSÜMÜZÜ SİPER ETMEYE HAZIRIZ”-

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Kılıçdaroğlu, “Nasıl oluyor da Genelkurmay Başkanı kendisini, demokrasiyi sonlandırmak veya gölgelemek için kullandırtır? Eğer silah zoruyla demokrasiyi yok etmek için çare arıyorsanız biz göğsümüzü siper etmeye hazırız, buyurun gelin” diye konuştu.

İsim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “askeri kendisi için kullanmakla” suçlayan Kılıçdaroğlu, “Afrin’de de kendin için kullandın. Şimdi korku dağları sarmış, ‘acaba gönderirsek Genelkurmay Başkanını, biz bu işi garantileriz.’ Bu işi garantileyecek olan bu ülkenin demokratlarıdır. Biz bunu yapacağız” dedi.

-ALİ FUAT BAŞGİL BENZETMESİ: “GÜL DE TEHDİT EDİLDİ Mİ”-

1961 yılında Adalet Partisi’nden cumhuriyet senatosu üyesi olan ve ardından cumhurbaşkanlığına aday olan Ali Fuat Başgil’i anımsatan Kılıçdaroğlu, “Kendisini iki general ziyaret eder, açık ve net tehdit ederler, derler ki ‘seçildiğiniz anda cumhurbaşkanı töreni için toplarınız atılmayacaktır. Sizi cumhurbaşkanlığı arabası alıp köşke götürmeyecek, aksine cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz, orada yeriniz hazırlanmıştır, belki de Etlik’e gömülebilirsiniz’. Merak ediyorum, Sayın Abdullah Gül’e de bu tür tehditler yapıldı mı? 57 yıl önceki bir olay, 57 yıl sonra bir başka versiyonla gerçekleşiyor” dedi.

-“DARBEDEN, DİKTADAN YANAYSAN ERDOĞAN’A OY VERİRSİN”-

Gelinen noktanın demokrasi açısından kara bir nokta olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sarayda oturan zatın korkusu 57 yıl sonra bir olayın gerçeklemesine yol açmıştır. Askeri arkasına alarak demokrasiyi mi geliştireceksin sen? Yenikapı’da defalarca söyledim; kışlaya, adliyeye, camiye siyaseti sokmayın, dedim. Bekliyorum ne diyecekler ve bu ülkenin muhafazakar demokratlarına sesleniyorum; bütün darbelerden şikayetçiydin, darbelere karşı çıktın, mağdurlardan yana oldun, şimdi aynı şekilde darbelere karşı çıkma zamanıdır. 24 Haziran’da sandığa gideceksin, eğer darbeden yanaysan, diktadan yanaysan Erdoğan’a gider oyunu verirsin. ‘Mağdurdan, mazlumdan, demokrasiden yanayım, insan haklarından yanayım’ diyorsan farklı bir cumhurbaşkanını seçeceksin” diye konuştu.

-“BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ TARAFSIZ OLACAK”

Kılıçdaroğlu, “Bizim cumhurbaşkanı adayımız demokrasiden yana olacaktır, darbelere açık ve net karşı çıkacaktır. İnsan haklarından, mazlumlardan, ezilenlerden yana olacaktır. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye’den yana olacaktır. Biz böyle bir cumhurbaşkanı istiyoruz ve tarafsız olacaktır, 80 milyonu kucaklayacaktır. Bu olmadığı takdirde bütün söylemlerimizin hiçbir anlamı kalmaz. Biz onlar gibi değiliz. Kimse şunu düşünmesin; söylediklerimizle kalbimiz aynı paraleldedir. Kalbimizde neyi düşünüyorsak dudaklarımız da onu okuyor. Biz çifte standart nedir, ahlaksızlık nedir bilmeyiz, adaletsizlik nedir biliriz ama adaletsizlikle mücadele ederiz. Bizim düşüncemiz budur” dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 6. KISMI