Muharrem İnce'den adaylık açıklaması

CHP’nin yarın yapacağı kitlesel bir basın toplantısıyla ismini açıklayacağı genel başkan adayının kim olduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor.

CHP’nin yarın yapacağı kitlesel bir basın toplantısıyla ismini açıklayacağı genel başkan adayının kim olduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor. “Aday partili olacak” açıklamasıyla sayıları azalan aday adayları arasında CHP Milletvekili Muharrem İnce’nin adı ön plana çıktı.

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Kılıçdaroğlu’na giden anketlerde İnce’nin adının ilk sırada yer alması üzerine gözler yarın Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak törene çevrildi. Törenin yapıldığı gün doğum günü olan Muharrem İnce’nin adının açıklanması bekleniyor.

Kulislerde bu iddialar üzerine görüşlerine başvurduğumuz Muharrem İnce, Cumhuriyet'e açıklama yaptı:

“Atatürk’ün partisinin üyesi olarak Atatürk’ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim.”