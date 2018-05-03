Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert 100 bin imza yanıtı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Gazetecilikte sendikalaşma zorunlu olmalı.

RTÜK ve Basın İlan Kurumu yeniden yapılandırılmalıdır.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla verilen ilanlar keyfiyetten çıkarılmalı.

BAHÇELİ'NİN 100 İMZA AÇIKLAMALARI



Ne istedinizde vermedi? Türkiye'yi verdi. Devletin namusunu, kozmik odasını sen FETÖ'ye açmadın mı, bundan büyük siyasi ayak mı olur? FETÖ'nün siyasi ayağıyla işbirliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Ne demek FETÖ'cü mü değil mi?



FETÖ'CÜ ARIYORSAN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIN ADAMA BAKACAKSIN



Sen FETÖ'cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın. Sen FETÖ'cü arıyorsan milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen adama bakacaksın. Şimdi seçmen FETÖ'cü mü değil mi ona bakalım. Nereden bileceksiniz siz onu? Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Bütün seçmenlere çağrımdır, 100 bin imzayı tamamlayınız. O adayları, cumhurbaşkanı adayı yapınız.



HULUSİ AKAR VE KALIN'IN SARAY TALİMATLI GÜL ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu'ndan Saray talimatlı Gül ziyaretine tepki

ERDOĞAN'IN CHP'YE TEZEK BENZETMESİ



Testinin içinde ne varsa ağzında o dökülür.



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