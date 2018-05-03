Akşener'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalar hakkındaki "Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen üzerindeki etkisini takip etmiş midir? FETÖ'nün 100 bin imza ile aday olacak isimler üzerinde odaklanacağı merak konusu olmuştur" sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Demokrat Parti ziyareti çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener “Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" dedi.