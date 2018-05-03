Akşener: Bahçeli, Erdoğan'a o lakabı FETÖ talimatıyla mı taktı?

Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, " ‘Eylemsiz doçent’ diye tabir ettiğim Sayın Bahçeli'yi dizilerini seyretmeye, bedavadan milletvekili seçtirmeye, Sayın Erdoğan'ın çalışıp kendisinin yan gelip yatmaya devam etmesini öneriyorum. Eylemsiz doçent, yancılık yapmaya devam etsin bilmediği işlere karışmasın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi tokalaşarak basın mensuplarına poz veren ikili, daha sonra basına kapalı olarak görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleyeceklerini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Demokrat Parti ile iki kardeş parti olduklarını söyledi.

'BAHÇELİ'NİN FETÖ İLTİSAKLARI TESPİT EDİLMİŞ MİDİR?'

Daha sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren Akşener, Meclis'te grubu olmasına rağmen, millete söz verdiği için kolaya kaçmayacağını ve 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şimdi bugün saray ittifakının, çıkar ittifakının küçük ortağı fındık ve fıstık yemeyi bir kenara koyarak, dizi izlemeye bir ara vererek bana ve Sayın Temel Karamollaoğlu'na imza verecek kişilerin FETÖ'cü olup olmadıklarının anlaşılması için bir konu ortaya attı.

Buradan Türkiye'nin savcılarına, hakimlerine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı'na, Sayın Başbakan'a, İçişleri Bakanı'na, Adalet Bakanı'na seslenmek istiyorum. Eğer 15 Temmuz'dan sonra FETÖ mücadelesini sulandırmadıysanız FETÖ mücadelesine herkes destek verdi, herkes yanınızda oldu. Siz sulandırmadıysanız, bizzat bizim gözlemlediğimiz ve sizin milletvekiliniz söylediği gibi zenginlerin kaçtığı, çaycının, çorbacının hapis yattığı, Gayretullaha dokunan pek çok eylemin bulunduğu bir FETÖ mücadelesini başaramazsınız.

Ama bugün küçük ortağın dediği konuyu ciddiye alarak imza vermeye karar veren kardeşlerimizi korkutmak amaçlı yapılan bu söylemi ciddiye alarak. Sayın yetkililere sesleniyorum, Sayın Bahçeli'nin genel başkan yardımcılarının 17-25 Aralık'tan sonra 2015 seçimlerinde FETÖ yayın organlarının önünde polisle göğüs göğüse kavga ettiği tespit edilmiştir. Sayın Erdoğan, 17-25 Aralık'ı bir milat kabul ettiğine göre 17-25 Aralık'tan sonra yapılan bu göğüs göğüse mücadelenin içinde yer alan bu genel başkan yardımcılarının FETÖ ile ilgileri tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse bu konuda ne yapılmıştır? Ve Sayın Bahçeli'nin talimatı ile bu işler yapıldıysa ki siyasi partilerde öyledir, Sayın Bahçeli'nin FETÖ iltisakları tespit edilmiş midir? Üzerinde bir inceleme yapılmış mıdır?

Sayın Bahçeli'nin 17-25 Aralık'tan sonra Sayın Erdoğan'a '17-25 Recep Tayyip Erdoğan' lakabını takma girişimleri acaba FETÖ tarafından verişmiş bir talimat mıdır? Sayın Bahçeli'nin 17-25 Aralık konusuyla ilgili odasında bulunan meşhur saatinin rakamları değişmiş midir, değişmemiş midir? Ve sayın Bahçeli açısından 17-25 Aralık, Sayın Erdoğan'a yapılmış bir kumpas mıdır? Yoksa gerçekten bir yolsuzluk operasyonu mudur?"

'PABUÇ BIRAKMAYACAĞIMI SAYIN ERDOĞAN ÇOK YAKINDAN BİLİR'

Akşener, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Milletimizi korkutmaya çalışan, arkadan dolanan, mertlikten, erkeklikten, adamlıktan uzak bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağımı Sayın Erdoğan çok yakından bilir. Buradan yaptığım çağrının gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Ve eylemsiz doçent diye tabir ettiğim Sayın Bahçeli'yi dizilerini seyretmeye, bedavadan milletvekili seçtirmeye, Sayın Erdoğan'ın çalışıp kendisinin yan gelip yatmaya devam etmesini öneriyorum. Bilmediği, anlamadığı işlerde konuşmamasını kendisine öneriyorum. Eylemsiz doçent, yancılık yapmaya devam etsin bilmediği işlere karışmasın."