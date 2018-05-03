İYİ Parti'den Bahçeli'ye 100 bin imza yanıtı

Cumhuriyet'in haberine göre, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Akşener’in adaylığı için imza verenlerin arasında FETÖ’cüler olabilir” imasına çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli'den tuhaf çıkış: 100 bin imzada...

MHP Lideri Bahçeli, 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir'' dedi.

CHP’li Erdem’den Bahçeli’ye jet yanıt

Bahçeli'nin açıklaması üzerine gözler, 20 milletvekilinin imzası ile cumhurbaşkanı adyı gösterilebilecekken "100 bin imza ile aday olacağım" diyen Meral Akşener ve İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi:

"Devlet Bahçeli, açık bir şekilde demokratik hakkını kullanmak isteyen seçmeni, terör örgütü üyeliği ve sempatizanlığı zanna altında bırakacak bir açıklama yapmıştır.

Bu açıklamayı kabul etmek mümkün değildir. Bahçeli’nin bu açıklaması, İyi Parti’nin vermiş olduğu demokrasi ve hukuk mücadelesinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bahçeli bu sözleriyle, imza vermeyi değişik nedenlerle gündeminde tutmayan insanları imza vermeye sevk edecektir. Türk halkı tehdit edilmekten hiç hoşlanmaz!"