MHP’li eski vekile hakaret gözaltısı

OYA UĞRAL-AYVALIK MHP’nin eski Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut,Kürtçe eğitim ile ilgili AKP’li eski milli eğitim bakanlarından Nimet Çubukçu’ya yönelik meclis kürsüsünden yaptığı eleştiriler hakaret sayılarak gözaltına alındı.

"SEVEYİM BÖYLE ADALETİNİZİ"

Olayı sosyal medya hesabından, “Milletvekili görevinde iken bir bakana siyaseten söylediğim sözden dolayı ,’hakaret’ gerekçesiyle beni cezalandıran ‘adalet’ ,vekillik görevim bittikten sonra ,İzmir’de kaldığım otelden polis nezaretinde aldırılıp ,emniyette C.Savcısının talimatıyla bir gün cebri alıkonuyor ve ayrıca mahkum ediliyorum . Hakkında ciddi iddialar bulunan bir gazeteci bir yıl tutuklu kalıyor ve yargılamadan serbest bırakıyor. Seveyim böyle adaletinizi “şeklindeki ifadeleriyle duyuran Bulut, şu açıklamaları yaptı:

DAVA SÜRERKEN…

“Geçen ay, İzmir’de kaldığım bir otelden polis nezaretinde alınıp emniyete götürüldüm. Milletvekilliği görev süremde AKP’nin Kürtçe eğitim politikasına yönelik eleştirilerim nedeniyle vekillik görevim bittikten sonra eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından hakkımda dava açıldı. Mahkemenin verdiği 6 aylık hapis cezasının paraya çevrilmesi kararına itiraz edip, Bölge İstinaf Mahkemesi’ne başvuruda bulundum. Henüz bu dava sonuçlanmadan,hakkımda celpli tutuklama kararı çıkmış. Polis nezaretinde İzmir’de kaldığım otelden alınıp emniyete götürüldüm ve bir gece karakolda tutuldum.Hakkımda verilen 2 bin 950 liralık cezayı yatırıp, herhangi bir duruşma yapılmadan sabah da serbest bırakıldım. “

Kürtçe eğitimle ilgili görüşlerinin değişmediğini savunan Ahmet Duran Bulut, “Her ülkenin resmi bir dili olur ve eğitimi o dilde yapar. Kürtçe eğitim gören bir çocuk Balıkesir’de nasıl öğretmenlik yapacak?, Yoksa,söz verdikleri Kürdistan için kadro mu hazırlıyorlar?” diye sordu.

İTTİFAK TABANI BÖLER

AKP ile ittifakın tabanı böleceğine dikkat çeken eski vekil Bulut, “MHP benim partim. Halen de üyeliğim devam ediyor, ancak ittifakı tasvip etmiyorum. İttifak genel merkezde yapılır, tabanda karşılık bulmaz. MHP tabanının blok olarak ittifaka destek vereceğini sanmıyorum. Tabanda bölünürler”dedi.

İKTİDARIN TEK ALTERNATİFİ AKŞENER

Ahmet Duran Bulut, iktidarın tek alternatifinin Meral Akşener olduğunu savunarak, şunları söyledi:

“Meral Hanım temiz bir siyasetçi. Ancak, yanlış teşkilatlanma nedeniyle İyi Parti’nin ilk günkü heyecanı kayboldu. Kamuoyu araştırmalarına göre, Akşener’in önde olmasına karşın, yandaş basın iktidar korkusundan bunu gizliyor.”