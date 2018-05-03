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3 Mayıs 2018 11:59
AKP'de Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili grup kararı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na 316 imza ile aday gösterilmesi kararı alındı.
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