3 Mayıs 2018 11:59

AKP'de Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili grup kararı

AKP'de Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili grup kararı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na 316 imza ile aday gösterilmesi kararı alındı.
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