Özdiş 'Anne artık ölmek istiyorum' feryadını Meclis'e taşıdı

CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş, Adana’da geçtiğimiz haftalarda “Anne artık ölmek istiyorum” feryadıyla yürekleri dağlayan, bağışıklık sistemi doğuştan bozuk 9 yaşındaki Halil Çiftçi’nin durumunu TBMM gündemine taşıdı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlarına ayrı ayrı soru önergesi veren, TBMM Genel Kurulu’nda da söz alarak konuşan CHP’li Özdiş “9 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı bu duruma Bakanlık olarak el koydunuz mu? Çocuğa ve aileye sahip çıkacak mısınız? “ diye sordu.

BU TARZ OLAYLARI HEP BASINDAN MI DUYMAMIZ GEREKİYOR?

Sağlık Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çocuk hastalara karşı tutumlarını soran CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş “Bu gibi haberler genelde basından duyulmaktadır. Bu olaylar basına hiç yansımadan ve siyasiler de devreye girmeden çözülememekte midir?” dedi.

CHP’li Özdiş”in soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

1- Kök hücre ve ilik nakliyle tedavi olabilecek Halil Çiftçi evladımıza yardım için Bakanlığınız herhangi bir girişimde bulunmuş mudur?

2- Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle Halil Çiftçi evladımızın durumu ve tedavisi ne aşamadadır?

3- Bakanlık olarak çocuk hastalara karşı tutumunuz nedir? Bu gibi haberler genelde basından duyulmaktadır. Bu olaylar basına hiç yansımadan ve siyasiler de devreye girmeden çözülememekte midir?



4- Kök hücre bağışı konusunda kamuoyunu bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı herhangi bir çalışmanız var mıdır?