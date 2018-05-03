'Ülkücüler Erdoğan'a oy vermez'

MHP'de Genel Başkan Yardımcılığı da yapmış olan eski milletvekili Nazif Okumuş, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu oldu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan 21. Dönem MHP Milletvekili Nazif Okumuş, Ülkücülerin Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyerek, "FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı" dedi.

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MHP'de Genel Başkan Yardımcılığı da yapmış olan eski milletvekili Nazif Okumuş, Ülkücülerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi.

Okumuş, "Ülkücülerin, Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun başında bulunduğu Ak Parti'ye oy vereceğini düşünmek mümkün değil. Cevabı çok net sokak veriyor, İyi Parti'nin ne kadar büyük bir heyecanla kurulduğunu, İyi Parti'nin toplumsal karşılığının nereye ulaştığını hepimiz görüyoruz. İyi Parti bünyesinde resmi olarak yer alan geçmişte MHP'de mücadele vermiş, Ülkü Ocakları'nda sorumluluk taşımış insanların çokuluğunu hepimiz çıplak gözle görebiliyoruz. Ülkücülerin MHP üzerinden Ak Parti'ye destekleri devam etseydi böyle herkesin dikkatini çekebilecek kadar yansımış bir irade söz konusu olmazdı.

Nazif Okumuş ayrıca, MHP'de FETÖ'nün elini öpenlerin milletvekilliği yaptığını söyleyerek, "Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz" ifadesini kullandı. Okumuş, FETÖ'nün elini öpen MHP'lilerin, Bahçelili yıllarda milletvekili yapıldığını söyledi.