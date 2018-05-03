CHP’li Erdem’den Bahçeli’ye jet yanıt

Bahçeli'den tuhaf çıkış: 100 bin imzada...



Eren Erdem Twitter’dan şunları yazdı:

“Devlet Bahçeli; “Fetönün siyasi ayağı varsa seçmen ayağı da vardır” diyerek 100 bin imza ile aday olanlara imza verecek vatandaşları tehdit ediyor. Ülke bir seçime gidiyor; sıkıyönetim komitesi; tehdit, baskı, OHAL dışında hiçbir şey yapamıyor. Kaybedeceğini bilmenin sonucu bu..” mesajını paylaştı.