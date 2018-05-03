3 Mayıs 2018 11:12

CHP’li Erdem’den Bahçeli’ye jet yanıt

CHP’li Erdem’den Bahçeli’ye jet yanıt
MHP Lideri Bahçeli'nin '100 bin imza veren seçmenlere FETÖ araştırması yapılsın' sözlerine ilk tepki CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem 'den yanıt geldi.
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Bahçeli'den tuhaf çıkış: 100 bin imzada... Bahçeli'den tuhaf çıkış: 100 bin imzada...


Eren Erdem Twitter’dan şunları yazdı:

“Devlet Bahçeli; “Fetönün siyasi ayağı varsa seçmen ayağı da vardır” diyerek 100 bin imza ile aday olanlara imza verecek vatandaşları tehdit ediyor. Ülke bir seçime gidiyor; sıkıyönetim komitesi; tehdit, baskı, OHAL dışında hiçbir şey yapamıyor. Kaybedeceğini bilmenin sonucu bu..” mesajını paylaştı.

 

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