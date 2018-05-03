3 Mayıs 2018 11:12

CHP'den Devlet Bahçeli'ye jet yanıt

CHP'den Devlet Bahçeli'ye jet yanıt
MHP Lideri Bahçeli'nin '100 bin imza veren seçmenlere FETÖ araştırması yapılsın' sözlerine Engin Altay ve Eren Erdem'den tepki geldi.
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Bahçeli'den tuhaf çıkış: 100 bin imzada... Bahçeli'den tuhaf çıkış: 100 bin imzada...

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Demokratik, anayasal hakkını kullanan vatandaşlarımızı FETÖ ile ilişkilendirmek aymazlıktır. Milletten umudunu yitirenler, ikbal hırsıyla 100 000 imzaya kelepçe takma peşinde.. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz."

CHP İstanbul Milletveki Eren Erdem de Twitter’dan şunları yazdı:

“Devlet Bahçeli; “Fetönün siyasi ayağı varsa seçmen ayağı da vardır” diyerek 100 bin imza ile aday olanlara imza verecek vatandaşları tehdit ediyor. Ülke bir seçime gidiyor; sıkıyönetim komitesi; tehdit, baskı, OHAL dışında hiçbir şey yapamıyor. Kaybedeceğini bilmenin sonucu bu..” mesajını paylaştı.

 

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