CHP'de adaydan önce flaş toplantı

CHP grubu yarın (Cuma) 09.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacak.
CHP'li dört vekil aday olmuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tören öncesi milletvekillerini toplantıya çağırdı.
Nöbetçi Grup Başkanvekili Engin Özkoç tarafından yapılan çağrıda milletvekilleri; “6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 8. maddesi uyarınca, 24 Haziran 2018 tarihinde
yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde partimizin göstereceği adayın belirlerlenmesi” gündemiyle Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılacak genel kurul toplantısına davet edildi.
Salondaki genel kurulun saat 09:30’da yani aday tanıtım toplantısından yarım saat önce yapılacağı açıklandı. Toplantının basına kapalı olacağı bildirildi.