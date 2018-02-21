CHP'den Bahçeli'ye zor soru: Ne diyeceksin?

Gündeme ilişkin konuları yorumlayan Bülent Tezcan, AKP-MHP ve BBP arasındaki ‘Cumhur ittifakı’ için “Hani koalisyon dönemi bitecekti. Bu yaptığınız ne? Hani bitecekti koalisyonlar? Bu bir tek adam koalisyonudur, bu koalisyonun başındaki kişinin tek hesabı vardır. Cumhurbaşkanı olmak… Bütün sistemi bunun üzerine kurmuşlardır. Ben yeter ki Cumhurbaşkanı seçileyim diyen bir adam var ve bir koalisyonun sözcüsü var. O koalisyonun sözcüsü de Bahçeli’dir. İktidardan gitme korkusu iktidara yerleşirse bu ülkede demokrasi ciddi tehlike altındadır.” dedi.

DEMİRTAŞ’IN İDDİALARI İÇİN



Cezaevinde tutuklu bulunan HPD’nin eski eşgenel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, mahkemede söylediği “Referandumda (2010) evet dememiz için Öcalan’dan mektup getirdiler” iddiası için ise “Söylediklerini hepimiz biliyoruz. 2010’da Öcalan’ın mektubunu hangi bakan getirdi? Hangi bakan Öcalan’ın talimatını HDP’ye getirdi? Devletin bakanını mektup taşıyıcısı yapmışsınız. Çıkın açıklayın.” diye konuştu.

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü “Demirtaş diyor ki ‘2015 seçimlerinde İmralı üzerinden seçimlere girmeyin diye talimat geldi bize’. Şimdi ben merak ediyorum bu işe sayın Bahçeli ne diyecek?”

DENİZ YÜCEL’İN TAHLİYESİ

Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in tahliyesine ilişkin de konuşan Tezcan “Tutuklanması yanlıştır, tahliye şekli rezalettir. Talimatla tutuklanmıştır. Daha savcılar iddianame bile düzenlenmeden casus diye cumhurbaşkanlığı makamını işgal edenler tarafından suçlanmıştır. Anayasa Mahkemesini kararını uygulamayan bir yargı var. Türkiye nereye gidiyor.?” diye konuştu.

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü “Şimdi Enis Berberoğlu olayı. Erdoğan’ın aldatılmasına, aldatıldık demesine alıştık. Aldatılan bir adama devleti emanet etmişler. Hakimlere ve savcıları uyarıyorum, bağımsız hakim ve savcıları tenzih ediyorum. Dikkat edin ha kabak yarın sizin başınıza patlamasın. Afrin’de süreç siyasi çözüme odaklanmalıdır. Siyasi çözüm Suriye’nin toprak bütünlüğüdür. Bölgede İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin bir araya gelip ortak hareket etmesi gerekmektedir. Suriye hükümeti ile derhel ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidir. Bölgede Suriye ile temas şarttır.”

Hadım cezası tartışmasıyla yeniden gündeme gelen çocuklara yönelik cinsel istismar suçları konusunda ise Tezcan “Türkiye’de çocuk istismarına karşı etkili bütün yasal düzenlemelerin yapılmasına evet diyoruz ancak bu yetmez. İstismarı yaratan kültürü yok etmek gerekir. 10 yılda çocuk istismarı sayısı yüzde 700 artmış. Su bataklık nedere türedi? Kaçak yurtlar, kaçak eğitim kurumları, sibyan mektepleri… Bütün bunlar AK parti döneminde türedi. Yurtlarda ortaya çıkan istismarın sayısını hesap etmek mümkün değil.” diye konuştu.