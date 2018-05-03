Bahçeli'den tuhaf çıkış: 100 bin imzada...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kafasını karıştıran bir konu olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz'un siyasi ayağı hep tartışıldı. Bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kafasını karıştıran bir konu olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz'un siyasi ayağı hep tartışıldı. Bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinden kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. İleriki günlerde nasıl olacak bilemiyorum. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 4 cumhurbaşkanı adayı 100.000 ile müracatı öngördü. Bu 100.000 aday talebinde bulunan 4 kişiden birisi CHP'nin 15 vekil kaydırmasıyla destek buldu. Şahsiyet, 100.000 adayla adaylığını koyacağında ısrar etti. O zaman akla gelen soru şudur: FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kaubl edildi, çok sayıda TSK mensubu, öğretim kadroları ve önemli bir uzaklaştırma görevden alma oldu. Bunların bir de aileleri, çevreleri vardır.

Merak ettiğim AK Parti'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini takip etti mi? Etmezse 100.000 kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir.