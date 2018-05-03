CHP'de kulisler hareketlendi: Hangi isim öne çıkıyor?

İKLİM ÖNGEL/ CUMHURİYET- Genel merkez kaynakları adayın partili olacağına kesin gözüyle bakarken Kemal Kılıçdaroğlu’na giden anketlerde CHP’li Muharrem İnce’nin adının öne çıktığı kulislerden gelen bilgiler arasında.

CHP, günlerdir beklenen cumhurbaşkanı adayının ismini yarın (cuma) açıklayacak.

Adayın, YSK’nin verdiği son günden hemen önce açıklanacak olması kulisleri de hareketlendirdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun anketler ve nabız yoklamalarının ardından kararını kesinleştirdiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun önüne giden anketlerde Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici’yle birlikte partili olmamasına karşın eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in isimleri yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun da henüz milletvekilliği için başvuruda bulunmaması dikkat çekiyor.

“Partili” vurgusunun yapılması, anketlerde de önde olan adaylar arasında İnce adını öne çıkarırken, Genel Merkez kaynakları; İnce’nin partili olması nedeniyle hem partinin tabanını heyecanladıracağı, hem sağ kesimden hem de dokunulmazlıklarda “hayır” dediği için Kürt seçmenden de oy alabileceği belirtiliyor. Öte yandan İnce’nin seçimlerin ikinci tura kalması durumunda diğer partilere bakarak ikinci tura çıkacak isim olduğu belirtiliyor.

4 Mayıs hazırlığı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yarın Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da düzenlenecek “coşkulu” bir törenle açıklanacak. Törenin ilanıyla talimat alan örgütler salonda o gün gerçekleşecek etkinliklerde hazır bulunacak. Ayrıca yurttaşlara katılım çağırısı yapıldı. Parti, dört koldan 4 Mayıs’a hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre salonda cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir sinevizyon gösterisi yapılacak. İsmin sızmaması için birçok önlem alındığı belirtilirken, adayın posterinin dahi ismin önceden netleşmemesi için salonda olmayacağı belirtildi. Törenden sorumlu olanlar da aday ismini bilmezken, isme göre alternatif şarkılar dahi belirlendiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu açıklayacak

Törende Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin temel sorunlarına dikkat çekerek, tek adam rejimi ile parlamenter demokrasinin oylanacağını vurgulaması bekleniyor. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı adayının isminin açıklayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adayının da CHP’nin seçim bildirgesine paralel bir manifesto ile kuvvetler ayrılığı ve güçlü parlamenter sistem vurgusu olacak, ayrıca vaatlerini sıralayacak bir konuşma yapması öngörülüyor.