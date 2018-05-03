3 Mayıs 2018 09:38

Muhalefetin ittifak açıklamasında yeni gelişme

Muhalefetin ittifak açıklamasında yeni gelişme
Muhalefetin 4'lü ittifak için basın açıklamasının hafta sonuna kalabileceği bildirildi.
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi.

 

Reuters’a bilgi veren CHP’li bir yetkili, 4 partinin kurduğu ittifak için basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almış, erken seçim kararının alınmasının ardından da muhalefet partileri ittifak için görüşmelere başlamıştı.

Dört partinin ittifakta uzlaştıkları belirtilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.

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