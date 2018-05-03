Tacettin Bayır'dan Takvim Gazetesi'ne sert tepki

Yazılı bir basın açıklaması yayınlayan Tacettin Bayır şunları söyledi;

"02.05.2018 tarihli Takvim Gazetesi’nin 1. sayfasında yayınlanan, ‘’Tacettin Bayır Hülleye Hayır‘’ başlıklı haberinde, şahsımın, söz konusu gazetenin herhangi bir temsilcisi ile görüşme yapmadığım halde, gerçek dışı, mesnetsiz, tamamen hayal ürünü söylemlere yer verilmiş ve kamuoyunda yanlış algı oluşturulmuştur. Bu ifadelerin asla doğru olmadığını belirtmekle birlikte, hiçbir ahlak, meslek kuralının asla kabul edemeyeceği bu haksız, hayal ürünü iddiaları şiddetle reddediyorum. Bu haber aleyhime yapılmış aslı astarı olmayan, alçak provakatif bir komplodur. Bu komplo ile şahsımı toplum karşısında olumsuz bir algı oluşturulmasına ve partim ile karşı karşıya getirme amaçlanmıştır. Gerçeklere dayanmayan bu haber için hukuki yollara başvurarak takipçisi olacağımın bilinmesini ister, kamuoyuna saygı ile duyururum."

Takvim'in söz konusu haberi şöyle: