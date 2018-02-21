CHP'li Muharrem İnce'den tüzük önerisi

ANKARA (ANKA) - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin tüzük kurultayı öncesinde, cumhurbaşkanı adayının partiye kayıtlı 1 milyon 250 bin üye tarafından belirlenmesi ve iki seçimde CHP’yi 1. parti yapamayan genel başkanın görevi bırakması önerisinde bulundu.

İnce, CHP’nin 9-10 Mart tarihlerinde yapılacak Tüzük Kurultayı öncesinde yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Cumhuriyet Halk Partisi çoğunlukçu, baskıcı, otoriter, özgürlükleri kısıtlayan AKP iktidarına karşı özgürlük, adalet, çoğulcu demokrasi vaat eden bir siyasi parti olarak kendi iç işleyişini belirleyen tüzüğünde bu iddialarında tutarlı ve inandırıcı olduğunu ortaya koymak zorundadır.

Bizim tüzüğümüzde Cumhurbaşkanı adayımızın nasıl belirleneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu eksikliği ortadan kaldırmak, 2014’teki gibi bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme hatasına düşmemek için bizim önerimiz Cumhurbaşkanı adayımızın partimize kayıtlı 1 milyon 250 bin üyemiz tarafından belirlenmesidir.

Aynı şekilde milletvekili adaylarımızın önseçimle belirlenmesi ve iki seçimde partimizi 1. parti yapamayan Genel Başkanın görevi bırakmasına yönelik tüzük değişikliği önerimize partimize kayıtlı üyelerimizin imzalarıyla destek olmalarını bekliyoruz.

Tüzük değişikliği önerimizi imzalayan üyelerimizin imzalı dilekçelerini Muharrem İnce, TBMM-Ankara adresine göndermelerini rica ediyorum.”