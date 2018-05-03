AKP'de 'kaybedersek' hazırlığı...

AKP, uyum KHK’sine tüm bakanlıkların yasalarının kaldırılmasına ilişkin bir madde konulması tartışılıyor.

AK Parti'nin bu hareketiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanıp, Meclis’te çoğunluğu sağlayamama olasılığına karşı 'kararnamelerle' güvence altına alma kaygısının yattığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Meclis’ten çıkarılacak yetki yasasıyla KHK’ler yoluyla uyum yasalarını düzenlemeyi planlayan AK Parti'de, seçim sonrasında bakanlıkların kuruluşuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çıkarılmasında boşluk doğmaması ve yetki tartışması yaşanmaması için uyum KHK’sine tüm bakanlıkların yasalarının kaldırılmasına ilişkin bir madde konulması tartışılıyor. AK Parti’nin bu düşüncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanıp, Meclis’te çoğunluğu sağlayamama olasılığına karşı ‘saray kararnameleri’ni güvence altına alma kaygısının yattığı belirtiliyor.

KHK ÇIKARILABİLİR

AKP uyum yasalarıyla ilgili yetki yasası çıkararak TBMM’yi tatil etmek istiyor. Yetki yasa tasarısının bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulabileceği kaydediliyor. AK Parti, seçime kadar yeni sisteme uyum için yasalarda 800’den fazla yerde geçen ‘başbakan ve başbakanlık’ ifadeleri çıkarılması, bunların yerine Cumhurbaşkanı ifadesinin getirilmesi için yetki KHK’si çıkarma yoluna gidecek.

'OLASI SIKINTILARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA...'

AK Parti’nin bu düşüncesinde, 24 Haziran sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesine karşın AK Parti’nin Meclis’te çoğunluğu yakalayamaması durumunda bakanlıklarla ilgili kararnamelerin çıkarılmasında yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçme amacının yattığı kaydediliyor.