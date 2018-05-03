CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda ince eleyip sık dokumasının partide dalgalanmalara neden olduğunu belirten Selvi, Kılıçdaroğlu'nun ince bir taktik uyguladığını aktardı.

Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı konusundaki trafik borsayı geçti.

Yazıya İlhan Kesici diye başlayıp Yılmaz Büyükerşen diye bitirebilirsiniz. Ama yetmez. Muharrem İnce diye paragraf açıp, Abdüllatif Şener diye tamamlayabilirsiniz. Siz siz olun Kuzey Kore ile Güney Kore’nin birleşip birleşmeyeceği konusunda bir iddiaya girin ama CHP’nin cumhurbaşkanı adayı konusunda iddiaya girmeyin.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ince eleyip sık dokuması partide dalgalanmaya neden oluyor. Ama CHP Lideri ince bir taktik uyguluyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN STRATEJİSİ

1- Milletvekillerinin, il başkanlarının, PM üyelerinin ve eski genel başkan Deniz Baykal’ın eğilimini tespit ederek, sorumluluğu paylaşıyor.

2- Kimin neden aday olamayacağını hem parti tabanına hem kamuoyuna gösteriyor.

3- Adayını saklamayı başarıyor, yıpranmasının önüne geçiyor.

Böylece kendi adayını çıkardığı zaman kimsenin itirazının kalmasını istemiyor.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı gündemde olduğu sırada Kılıçdaroğlu’nun oyun planı farklıydı. AK Parti-MHP tabanından da oy alabileceğini düşündüğü için Abdullah Gül’ü ortak aday yapmak istiyordu. Gül’ün kaderini Meral Akşener değiştirdi. Akşener, kendisinin Gül’den daha fazla oy alacağını iddia ederek adaylığını geri çekmedi. Böylece Abdullah Gül formülü suya düştü. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine ayrı bir stratejiye yöneldi. Kılıçdaroğlu, şimdi CHP seçmenini sandığa taşıyacak bir isim üzerine yoğunlaştı. O nedenle CHP’li bir aday olacağı kesinleşti. Eğer AK Parti’den oy alacak birisini düşünse Abdüllatif Şener’in şansı artardı ama CHP tabanını dikkate alınca oklar Muharrem İnce’yi göstermeye başladı.

ADAYLARIN DURUMU

CHP’deki son duruma gelince, Abdüllatif Şener olursa Muharrem İnce’nin bir grup milletvekiliyle birlikte sert tepki göstereceği söyleniyor. Muharrem İnce’nin aday olması durumunda MYK üyelerinin bundan rahatsız olacağı ifade ediliyor. Abdüllatif Şener ismini Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında Deniz Baykal’ın gündeme getirdiği söylentiler arasında. Baykal, 2007 yılında da AK Parti’ye Abdüllatif Şener’i önerdiği için bu bir çıkarım da olabilir. Bu arada il başkanlarıyla yapılan temayül yoklamasında İlhan Kesici’nin önde çıktığını hatırlatmakta fayda var. Yılmaz Büyükerşen’in ise seçim kampanyasını yürütmek üzere bir ekip oluşturduğu bile söyleniyor. Hatta Meral Akşener’in, ”Kılıçdaroğlu o ismi bana söyledi ama açıklayamam” dediği kişinin Büyükerşen olduğu söyleniyor. Ancak Eskişehir’i kaybetme endişesi Büyükerşen’in yeniden düşünülmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayını tarif ederken ekonomiyi bilecek demesi gözleri İlhan Kesici ile birlikte genel başkan yardımcısı Faik Öztrak’a çevirmişti. Öztrak, 10 gün önce Kemal Bey’le görüşmüş. Öztrak’la konuştum, ”Sayın Genel Başkan’a ihtiyaç olması halinde böyle bir görevi yapabileceğimi söyledim” demekle yetindi. CHP’nin adayı çok önemli. Çünkü aynı zamanda Meral Akşener’in şansını belirleyecek. Ege ve Trakya başta olmak üzere CHP’nin kadın seçmenlerinin Meral Akşener’e kayma ihtimali söz konusu. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını tarif ederken arkasında bir başarı hikâyesi olacak, ülkeyi kutuplaştırmayacak gibi kriterler ortaya koymuştu ya, dün buna bir yenisi daha eklendi. CHP’nin yayın organı olan Halk TV’de gözükmek. Her şeyi anladım ama bunu anlamadım. Halk TV’ye programcı mı arıyoruz, yoksa Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanı adayı mı?

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