Ünlü anket firmasının başkanından bomba Erdoğan iddiası

CHP tabanının cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'yi görmek istediğini ifade eden Bayrakçı, seçimin de ikinci tura kalacağını belirtti.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayına değinen Bayrakçı, “CHP’nin şuanda en doğru adayı; en yüksek oyu alabilecek kişi ve daha önemlisi seçimi kazanma ihtimali olan tek kişi başından beri söylediğim İlhan Kesici’dir. Seçmen ve parti örgütü de bu yönde fikrini bildirmiş durumda. İl başkanlarına bir oylama yaptırdılar. Oradan çıkan sonucu iyi biliyorum” dedi.

“ERDOĞAN’IN İLK TURDA ÇIKMASI İMKANSIZ”

CHP’nin tabanından gelen sesin dinlemesi durumunda da Bayrakçı, ikinci turda alınacak oy oranının yüzde 50 civarında olacağını söyledi. Bayrakçı,”Erdoğan’ın bu tabloda ilk turda çıkması mümkün değil. CHP adayını doğru belirler ve örgütü de çalışmalarını arttırırsa yüzde 50 civarında oy alınabilir. Tabi bu iki taraf için de geçerli. Yani biri yüzde 55, diğeri yüzde 45 olmaz. Bundan eminim, 52 ile 48 civarında biter seçimin ikinci turu” ifadelerini kullandı.