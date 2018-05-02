Karamollaoğlu'nun konuşması sosyal medyayı salladı

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasındaki “Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar biri aç-biri toktu” sözleri sosyal medyada ilgi gördü.

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. SP'nin adayı Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu'nun sloganı "Türkiye'ye bilge başkan Temel Karamollaoğlu" olarak açıklandı.

Karamollaoğlu'nun açıklamasındaki “Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar biri aç-biri toktu” sözleri sosyal medyada ilgi gördü.

“Pir Sultan Abdal ve büyük mütefekkir Cemil Meriç’ten ilham alarak şunu söylemek istiyorum” diyen Karamollaoğlu “Bu ülkedeki mesele; sağcı -solcu meselesi değildir. Muhafazakâr ya da liberal meselesi değildir. Bu ülkedeki mücadele hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır. İnşallah 24 Haziran; bayramların bayram gibi kutlandığı, çalışana insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi seçimler bir demokrasi yarışıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada Karamollaoğlu’nun bu konuşması, hayatını kaybeden Sanatçı Tuncel Kurtiz’in oynadığı “Ramiz Dayı” karakterinin replikleriyle birleştirildi.